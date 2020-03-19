Россиянке грозит крупный штраф за фейки о коронавирусе

Инцидент произошел в городе Свободный

Жительнице города Свободный (Амурская область) грозит штраф за распространение фейков о коронавирусе.

Женщина рассылала сообщения о заболевших в области, говорится в пресс-релизе МВД по Амурской области. Что именно она утверждала, полиция не раскрывает.

Местные правоохранительные органы составили на женщину административный протокол. Ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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