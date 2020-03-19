Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве

Две женщины и двое мужчин отправились домой

Из московской инфекционной больницы выписали четырех пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по распространению COVID-19, которое поступило в ТВЦ.RU.

"Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди выздоровевших - две женщины и двое мужчин. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее из московской клинической больницы был выписан первый пациент, у которого выявили COVID-19. Таким образом, на настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса пять человек.

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