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Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве

19:52
  • четверг
  • 19 марта 2020

Две женщины и двое мужчин отправились домой

Из московской инфекционной больницы выписали четырех пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по распространению COVID-19, которое поступило в ТВЦ.RU.
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"Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни", - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди выздоровевших - две женщины и двое мужчин. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее из московской клинической больницы был выписан первый пациент, у которого выявили COVID-19. Таким образом, на настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса пять человек.

Видео: оперативный штаб заявил об отсутствии в России летальных исходов от коронавируса

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