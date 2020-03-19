Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин

Учеников переведут на дистанционное обучение

Московские колледжи будут временно закрыты из-за распространения вируса COVID-19. Учеников образовательных учреждений переведут на дистанционное обучение 21 марта. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

"Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок - тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года", - сообщил Собянин. Его указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Администрацию колледжей обязали организовать дистанционное обучение студентов. "По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов", - отметил Собянин.

Как указывается на сайте мэра, решение о временном закрытии федеральных колледжей будут принимать их учредители - федеральные министерства и ведомства.

В настоящее время в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, власти запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Собянин также призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

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