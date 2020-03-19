Генсек ООН объявил о начале мировой войны против коронавируса

Это беспрецедентный случай

Мир находится в состоянии войны с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гуттериш. На плане сложилась беспрецедентная ситуация, в которой обычные правила перестают работать.

"Мир стоит перед лицом общего врага. Мы вошли в состояние войны с вирусом <…> Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время", - отметил генсек ООН в формате видеоконференции.

Гуттериш призвал не допустить распространение COVID-19 в бедных странах, где он может убить миллионы человек, пишет ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 19 марта, в мире 228 162 заболевших коронавирусом. Умерли 9 247 человек, вылечились 85 774. В России подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом.

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