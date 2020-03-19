Цены на нефть начали расти после обвала

Рубль укрепляется

Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 15%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 20:30 по московскому времени, за баррель Brent дают 28,3 доллара. Стоимость нефти сорта WTI выросла на 22,13% - до 25,45 доллара за баррель, пишет ТАСС.

В связи с этим начали падать евро и доллар. По состоянию на 20:25 курс европейской валюты на Московской бирже торгуется на уровне 84,87 рубля, американская валюта – 79,4 рубля.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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