Италия обошла Китай по смертности от коронавируса

COVID-19 унес жизни 9786 человек по всему миру

Число инфицированных в Финляндии выросло до 400 человек. А в Австрии только за сутки прибавилось ещё 200 пациентов, у которых выявлен коронавирус. Уже и в малых европейских странах власти вводят серьёзные ограничения на передвижение по городам.

Самая тяжёлая ситуация сохраняется в Италии. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, в этой стране от COVID-19 погибли уже 3404 человек - это больше, чем за все время пандемии в Китае. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил о возможном продлении карантина даже после того, как число зараженных начнет уменьшаться.

Больницы Италии - в критическом положении. Медперсонал не справляется и просит помощи у коллег из других стран. Ведь количество инфицированных перевалило за 40 тысяч. Стране нужны аппараты для искусственной вентиляции легких и лекарства. Все то, чем могли обеспечить европейские соседи. Но сейчас в ЕС каждый сам за себя. Еще недавно гордившаяся открытыми границами Европа их закрывает. Так тихо в Париже не было никогда. Город, словно, вымер. Похожие кадры из Бельгии. Германия вводит комендантский час, нарушителям которого грозит штраф и тюремное заключение до 2 лет. Ангела Меркель призывает людей к здравомыслию и пониманию.

"Ни после воссоединения Германии, ни после Второй мировой войны наша страна не сталкивалась с проблемой, которая так сильно зависит от нашей коллективной солидарности. Мы выйдем из этого кризиса. Какой будет жертва? Сколько близких мы потеряем? Ответы на эти вопросы во многом зависят от нас самих", - заявила канцлер Германии.

В Европе вирус разносится по странам. Симптомы проявляются у каждого по своему. Голландский министр здравоохранения рухнул на пол прямо во время дебатов по коронавирусу. Правда, он объяснил это усталостью после нескольких недель напряженной работы. Вечером стало известно, что он подал в отставку.

На карантине в своем дворце - и князь Монако. COVID-19 у Альбера II диагностировали в легкой форме. Он продолжает работать и общаться с родными. А вот Елизавета II покинула Лондон. 93-летняя королева Великобритании входит в группу риска. И она отправилась в загородную резиденцию - Виндзорский замок.

По всему миру вирус нашли у 235701 человека. Отменяются соревнования, конкурсы, конференции. Олимпийский огонь уже на пути в Токио. Но даже его передача прошла без зрителей.

Мобильные устройства - лекарство от одиночества во время эпидемии. Венгерская группа актеров создала "первый карантинный театр" и транслирует свою пьесу в прямом эфире. На фоне коронавирусной паники в странах вообще начал развиваться новый вид бизнеса. Запертые на ключ европейцы могут взять на прокат живую собаку. Ведь выгул животного – повод выбраться из заточения.

Видео: какие меры для борьбы с вирусом принимают в России

Впрочем, выйти на улицу разрешают и для того, чтобы выбросить мусор. Европейские врачи запустили в соцсетях флешмоб. Белые листы бумаги с текстом, как защититься от опасного вируса. Три основных правила – мыть руки, не паниковать и большими компаниями не собираться. Впрочем, в Турции все сделали наоборот, и добавили еще самолечение. Купили кустарно изготовленный спирт. Собирались обтираться, но потом начали принимать его внутрь. 15 человек погибли, 60 находятся в реанимации. О том, что такой способ пережить COVID-19 не поможет, ученые говорят давно. А американские исследователи Национального института здравоохранения вычислили продолжительность жизни коронавируса, еще раз подчеркнув важность мытья рук. Стоит только вспомнить, сколько раз за день вы прикасаетесь к пластиковым поверхностям, бумаге или металлу.

Охваченная эпидемией Италия не сдается. Накануне к ним прибыл второй борт с китайскими специалистами. Теми, кто в трудную минуту откликнулся на зов итальянского народа, от которого почти все отвернулись.

"Это очень важно! В случае серьезной эпидемической вспышки народы наших двух стран будут держаться вместе и поддерживать друг друга, чтобы совместно преодолевать трудности. Не унывай, Италия!" – объявил посол КНР в Италии Ли Цзюньхуа.

В Китае, тем временем, сообщают, что за последние сутки не выявлено ни одного случая заражения. Есть 34 вновь заболевших, но эти люди приехали из-за рубежа. А вот не очень оптимистичные новости – число разводов в Поднебесной резко выросло – пережить карантин и не поругаться - задача не из легких.

Елена Макарова, Алексей Платонов и Александр Званцев. "ТВ Центр".

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