Ученые приблизились к открытию тайны "Планеты X"

Открытие сотни малых планет на окраине Солнечной системы называют важнейшим событием в науке

На окраине Солнечной системы обнаружены новые малые планеты. Астрономы из Пенсильванского университета делали снимки космоса сверхчувствительной камерой в течении шести лет. Проанализировав кадры и отсеяв несколько миллиардов объектов, они составили список из 139 небесных тел. Их изучение поможет специалистам ответить на вопрос - существует ли все же в Солнечной системе девятая планета.

Это открытие можно отнести к разряду случайных. Команда ученых Пенсильванского университета с помощью 440-мегапиксельной камеры наблюдала за расширением Вселенной. Но проанализировав снимки, специалисты обнаружили больше 20 миллионов новых небесных тел: больших и малых. Из них 139 – карликовые планеты.

Самым известным "карликом" Солнечной системы до сих пор считался Плутон. Он весом и диаметром меньше Луны. С 2006 года выведен астрофизиками из разряда полноценных планет. Еще в конце прошлого века ученые полагали, что за пределами орбиты Нептуна находится около 10 тысяч малых сфер. Но обнаруженное сейчас скопление небесных тел дает сигнал: парадом из сотни с лишним карликовых планет, вполне вероятно, командует одна – "настоящая".

"Эта планета - ее по-разному описывают, разные предположения делают. Предположительно, она большая и с вытянутой очень орбитой. Она может существовать, а может и нет. Она может прийти вообще, не образоваться с Солнечной системой, а оказаться внешней, "гостем" из Галактики, которое Солнце захватило каким-то образом", - объяснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Привычная схема Солнечной системы теперь выглядит по-новому. Очередность планет Меркурия до Нептуна – по-прежнему незыблема. Но "Планета Х" – при условии, что она существует – находится в десятках миллиардов километров от звезды. Определить квадрат, где искать небесное тело, архисложно не только из-за фантастического расстояния. Там практически не отражается солнечный свет. К тому же вращается 9-я планета не по кругу, как Венера или Земля, а по эллипсу.

"Есть много идей о планетах-гигантах, которые раньше были в Солнечной системе и больше не существуют, или о планетах, которые находятся далеко и массивны, но слишком слабы, чтобы мы их заметили. Составление каталога – это самое интересное открытие", - заявил профессор Пенсильванского университета США Гэри Бернштейн.

В присутствие жизни на "Планете Х" астрофизики не верят. Равно как и в существование воды в жидком состоянии – слишком велико расстояние от Солнца. А вот лёд – на поверхности или в грунте – может быть найден. Наполнена ли она металлами или газами, ученые предсказывать не берутся. Но обнаружение 9-й планеты, не исключено, приведет к пересмотру представлений о самом возникновении Солнечной системы.

"Потому что все планеты укладываются, в одной плоскости находятся, в гипотезу газопылевого диска. То появление другой планеты - это или "пришелец", или система как-то не так образована. Там уже речь будет идти о случайных событиях. Солнечный выброс, который мы сейчас не рассматриваем, как элемент формирования Солнечной системы. Большой выброс вещества на очень далекие орбиты", - сказал Моисеев.

Получить ответы на вопросы, а, может, и наконец увидеть сверхдалёкую планету помогут комплексные наблюдения из обсерваторий на Земле и в космосе. Ровно через год на орбиту должны вывести новейший телескоп "Джеймс Уэбб" - он заменит предшественника – прибор "Хаббл".

Егор Киселёв, Александр Козликин, "ТВ Центр".

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