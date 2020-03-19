Расчленивший аспирантку Соколов отказался от суда присяжных

Семья убитой требует 10 миллионов

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении историка СПбГУ Олега Соколова, который в ноябре прошлого года убил свою студентку.

По словам адвоката, его подзащитного обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. ГП пришла к выводу, что мотивом к убийству стала ревность, а в момент преступления историк отдавал себе отчет в своих действиях.

Соколов согласился с предъявленными обвинениями и не собирается просить о рассмотрении его дела судом присяжных.

"От этой идеи мы отказались, поскольку в настоящее время выдвинут, сформирован и обоснован общественный вердикт", - сообщил "Интерфаксу" адвокат.

В свою очередь семья убитой аспирантки готовит иск о выплате компенсации в размере 10 миллионов рублей. Соколов готов к переговорам с представителями семьи на этот счет.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов пытался задушить, а после застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

Историку провели психолого-психиатрическую экспертизу, его признали вменяемым. Сейчас Соколов содержится в СИЗО, он пробудет в нем до апреля.

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