"Битва при Ашане": Сеть пополнилась новой порцией мемов про смертоносный вирус

Россияне не унывают
Все силы мира брошены на борьбу с пандемией коронавируса. Но, несмотря на всю серьезность ситуации, россияне не унывают и скрашивают будни в карантине порцией новых мемов.
На первом месте по количеству шуток стоит ажиотаж вокруг продуктов первой необходимости, пишет интернет-портал "Дни.ру". Одни в панике скупают макароны, гречку, чай и туалетную бумагу, а другие не понимают, что первые будут делать со всем этим добром.
March 19, 2020
March 19, 2020
Чот порвало pic.twitter.com/7Tj685iW7E— Оранж (@Orange_pnz) March 17, 2020
Не менее популярны шутки о мерах предосторожности во время коронавируса. Народ смеется над закрытием границ, правилами гигиены и введением карантина.
Минздрав рекомендует воздержаться от обкашливания вопросиков.— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 12, 2020
МОЛНИЯ!!! Коронавирус уже в России!!! pic.twitter.com/oUmOyRyu07— Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 2, 2020
Я-*существую *— МАЛЕНЬКИЙ ЧеЛоВеК (@kPCygUxawCl1tLi) March 11, 2020
Коронавирус- pic.twitter.com/OtVXJ6k00b
Мальчик, ты не понял. Антисептик нам принеси. Мы никуда не летим.— ���� Мовлади ВируCoV-88 ���� (@punk_ratio) March 16, 2020
Самоизоляция это— Андрей Коняев (@a_konyaev) March 16, 2020
Обычный человек: так, сейчас настрою удаленный доступ, буду работать, чай пить. Сериалы выбрал, кино посмотрю, книги почитаю. Лайтовый такой апокалипсис
Сосед с перфоратором: ЭТО НЕ МЕНЯ ЗАПЕРЛИ С ВАМИ ЭТО ВАС ЗАПЕРЛИ СО МНОЙ
Experts recommend keeping your daily rituals even while working from home. pic.twitter.com/ktHuEaXMLT— Tomáš Bella (@kvasinka) March 16, 2020
March 17, 2020Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"