"Битва при Ашане": Сеть пополнилась новой порцией мемов про смертоносный вирус

Все силы мира брошены на борьбу с пандемией коронавируса. Но, несмотря на всю серьезность ситуации, россияне не унывают и скрашивают будни в карантине порцией новых мемов.

На первом месте по количеству шуток стоит ажиотаж вокруг продуктов первой необходимости, пишет интернет-портал "Дни.ру". Одни в панике скупают макароны, гречку, чай и туалетную бумагу, а другие не понимают, что первые будут делать со всем этим добром.

Не менее популярны шутки о мерах предосторожности во время коронавируса. Народ смеется над закрытием границ, правилами гигиены и введением карантина.

