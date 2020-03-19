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"Битва при Ашане": Сеть пополнилась новой порцией мемов про смертоносный вирус

22:00
  • четверг
  • 19 марта 2020

Россияне не унывают

Все силы мира брошены на борьбу с пандемией коронавируса. Но, несмотря на всю серьезность ситуации, россияне не унывают и скрашивают будни в карантине порцией новых мемов.

На первом месте по количеству шуток стоит ажиотаж вокруг продуктов первой необходимости, пишет интернет-портал "Дни.ру". Одни в панике скупают макароны, гречку, чай и туалетную бумагу, а другие не понимают, что первые будут делать со всем этим добром.

Не менее популярны шутки о мерах предосторожности во время коронавируса. Народ смеется над закрытием границ, правилами гигиены и введением карантина.

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