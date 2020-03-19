"Битва при Ашане": Сеть пополнилась новой порцией мемов про смертоносный вирус

Россияне не унывают

Все силы мира брошены на борьбу с пандемией коронавируса. Но, несмотря на всю серьезность ситуации, россияне не унывают и скрашивают будни в карантине порцией новых мемов.

На первом месте по количеству шуток стоит ажиотаж вокруг продуктов первой необходимости, пишет интернет-портал "Дни.ру". Одни в панике скупают макароны, гречку, чай и туалетную бумагу, а другие не понимают, что первые будут делать со всем этим добром.

Не менее популярны шутки о мерах предосторожности во время коронавируса. Народ смеется над закрытием границ, правилами гигиены и введением карантина.

Минздрав рекомендует воздержаться от обкашливания вопросиков. — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 12, 2020

МОЛНИЯ!!! Коронавирус уже в России!!! pic.twitter.com/oUmOyRyu07 — Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 2, 2020

Мальчик, ты не понял. Антисептик нам принеси. Мы никуда не летим. — ���� Мовлади ВируCoV-88 ���� (@punk_ratio) March 16, 2020

Самоизоляция это



Обычный человек: так, сейчас настрою удаленный доступ, буду работать, чай пить. Сериалы выбрал, кино посмотрю, книги почитаю. Лайтовый такой апокалипсис



Сосед с перфоратором: ЭТО НЕ МЕНЯ ЗАПЕРЛИ С ВАМИ ЭТО ВАС ЗАПЕРЛИ СО МНОЙ — Андрей Коняев (@a_konyaev) March 16, 2020

Experts recommend keeping your daily rituals even while working from home. pic.twitter.com/ktHuEaXMLT — Tomáš Bella (@kvasinka) March 16, 2020

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