Трамп назвал виновника пандемии коронавируса

Теперь страдает весь мир

Китай долгое время пытался скрыть реальную картину с коронавирусом, и это привело к пандемии и мировому кризису.

К такому мнению пришел президент США Дональд Трамп. Если бы власти КНР сразу рассказали о опасности, то вирус можно было бы удержать в рамках одного района, где он появился.

"Это можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад… К сожалению, они не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - заявил хозяин Белого дома.

Трамп подчеркнул, что США одни из первых запретили въезд китайцев на свою территорию, что помогло им удержать ситуацию под контролем, в ином случае, все могло бы сложиться гораздо хуже.

По последним данным, в США коронавирусом заразились более 10,4 тысячи человек, 150 умерли. В стране введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее генсек ООН Антониу Гуттериш объявил о начале мировой войны против коронавируса. На планете сложилась беспрецедентная ситуация, заявил он.

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