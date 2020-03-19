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Каннский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса

23:03
  • четверг
  • 19 марта 2020

Во Франции почти 11 тысяч заразившихся

Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии коронавируса.
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Предположительно, он пройдет в конце июня-начале июля, но точные даты будут известны позднее. Организаторы фестиваля собираются обсудить этот вопрос с Минздравом Франции и мэрией Канн.

В 2020 году кинофестиваль должен был проходить с 12 по 23 мая, напоминает "Интерфакс".

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом во Франции достигло 10 995 человек, умерли 372 больных.

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