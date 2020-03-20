Российские медики начали испытания вакцины против COVID-19

Идут исследования на животных

Прототипы вакцин против коронавируса COVID-19 будут изготовлены в России в самые сжатые сроки. К испытаниям препаратов приступили в научном центре Роспотребнадзора.

Сейчас ученые проводят исследования на лабораторных животных. Как заявили в ведомстве, это поможет определить наиболее перспективные и безопасные прототипы. Выяснят исследователи также наилучший состав, дозу и способ введения вакцины.

"Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины",— сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса COVID-19. Тогда выдвигались предположения, что на производство вакцины уйдет от полугода до трех лет.

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