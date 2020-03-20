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"Гречка за 250 рублей": в Думе потребовали остановить рост цен

08:36
  • пятница
  • 20 марта 2020

Коммерсанты искусственно создают ажиотаж вокруг некоторых товаров

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал Минпромторг остановить рост стоимости продуктов, которые дорожают из-за пандемии коронавируса. 
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Борис Чернышов заметил, что в последнее время в России подорожали некоторые лекарства, медицинские товары и продукты "кризисной корзины", то есть гречка, рис, макароны, соль, сахар и так далее. 

"Вместе с ценами на продукты растут и цены на их доставку, тем самым поднимая стоимость доставленной продукции в Москву ещё выше, что в свою очередь, даёт очередной толчок росту цен в субъектах. Разорвать этот замкнутый круг можно только немедленной остановкой роста стоимости "кризисной корзины", - цитирует Чернышова РИА Новости

По словам депутата, в стране нет дефицита этих товаров, однако некоторые ритейлеры и коммерсанты наживаются на страхах россиян и необоснованно поднимают цены, создавая ажиотаж. В итоге цены на продукты повышенного спроса растут не только в Москве, но и в регионах. 

"Так, цена за килограмм гречки в Москве, взвинченная до уровня 250 рублей, сделает крупу дорогой для жителей мегаполиса, но абсолютно непосильной для населения большинства регионов", - заявил Борис Чернышов. 

По последним данным, свыше 235 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом нового типа, более 9 тысяч погибли. В России, как и во многих других странах, принимаются экстренные меры по борьбе с распространением инфекции: закрываются учебные заведения, отменяются всевозможные мероприятия, людей переводят на удаленную работу и так далее. 

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