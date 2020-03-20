Коронавирус в Европе: либеральные ценности не выдержали проверку

Кто и зачем распространяет фейковые новости о России в условиях борьбы с COVID-19

Русофобски настроенные политики из Европы пытаются отыскать "российский след" в ситуации с пандемией коронавируса. В эфире программы "События. 25-й час" обсудили закрытый доклад Европейского союза, в котором утверждается, будто Москва стремится подорвать доверие к медицинским органам, помешать Западу в борьбе с COVID-19 и разделить европейское общество, посеяв страх и панику среди населения. О кремлевской "кампании по дезинформации" сообщила британская газета Financial Times.

Зачем против России выдвигают надуманные обвинения? Как Европа выдержала проверку на коронавирус? Почему не удалось избежать распространения COVID-19 по всему миру? На эти и другие вопросы ответил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Им это нужно для того, чтобы оправдать бессилие многих чиновников Европейского союза по борьбе с глобальным вызовом, - сказал сенатор о тех, кто распространяет антироссийские фейки. - Это агрессивный малоизученный вирус, который сегодня действительно охватил практически все государства. С этой бедой борется и Россия. <…> Нет там российского следа, там есть след коронавируса".

По мнению Андрея Климова, Европейский союз отрекся от своих неолиберальных ценностей перед смертельно опасной угрозой. Одно из подтверждений тому - закрытие границ ЕС.

"Неолиберализм не выдержал проверку на коронавирус. В 2006 году наш президент - тогда еще была Большая восьмерка, и мы впервые в ней председательствовали - предложил озаботиться тем, чтобы создать мировую систему по борьбе с опасными заболеваниями. Нас тогда то ли не дослушали, то ли не расслышали. Сейчас мы имеем то, что имеем. Если бы 14 лет назад послушали нашего президента, если бы послушали реальный голос Москвы, а не эти фейк-ньюс, то, может, ничего этого и не было бы", - сказал Андрей Климов.

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