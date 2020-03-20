Комендантский час и сеть 5G: фейки про коронавирус становятся все абсурднее

Верить нужно только официальной информации

Вам приказ про комендантский час! В сеть подбросили документ на официальном бланке Минобороны. Якобы в Москве после 20:00 гражданам запрещают появляться на улице, движение транспорта также под запретом. Тема комендантского часа, патрулей и закрытия столицы на въезд гуляет по интернету уже несколько дней.

Но приказ Минобороны, да якобы за подписью самого Сергея Шойгу – это что-то новое. Распространять проверенную и объективную информацию некоторым источникам просто скучно. Зато громкий заголовок сразу заставит поинтересоваться деталями сенсации и броситься с комментариями в соцсети. Хотя люди уже начинают уставать от этих истерик в соцсетях, спекуляций на тему эпидемии и разоблачений разного рода специалистов из Уханя. Видимо, здравый смысл и чувство юмора начинают срабатывать как защита от фейков.

Рейтинг вбросов этой недели возглавило сообщение о том, что города будут опылять в ночи с вертолётов санитайзером или дустом, и надо закрыть окна. Дескать, звонили военные.

Затем разлетелась информация о том, что со спутника лазером будут мерить температуру сразу у всех и в определенный час нужно встать у окна и смотреть на звезды.

Естественно, все эти сообщения стали достоянием общественности только потому, что у кого-то работают родственники - в Минздраве, Минобороны, на орбите, которые и рассказали всю правду.

Еще одно сенсационное открытие: водка лечит от коронавируса. Оно явно продержится до конца эпидемии. И приз за самое оригинальное сообщение — оказывается, коронавирус является прикрытием для внедрения сетей 5G.

Что касается приказа за подписью Шойгу, в Минобороны России заявили, что эта бумага – грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран.

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом вброс про комендантский час назвали ложью.

В действительности все не так как на самом деле.

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