Военные начали взрывать лед на реках Южного Урала (видео)

Это позволит защититься от паводка

В Приморье непогода оставила без света более 37 тысяч человек. Накануне на край обрушился циклон. Он принес осадки и штормовой ветер.

Буря была настолько мощной, что сотни домов во Владивостоке и еще трех районах оказались без света. Причиной массовых отключений стало налипание на провода мокрого снега. В некоторых населенных пунктах отмечены перебои с отоплением и горячей водой. Сейчас сотрудники аварийных служб устраняют последствия непогоды, передает "ТВ Центр".

А в Челябинской области уже готовятся к весеннему паводку. На реке Сим начали взрывать лед. Это позволит снизить риск образования заторов и подтопления участков жилого сектора. К работам привлечены военные, спасатели и сотрудники полиции. МЧС ведет ежедневный мониторинг на реках и озерах региона.

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