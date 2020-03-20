ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные начали взрывать лед на реках Южного Урала (видео)

09:01
  • пятница
  • 20 марта 2020

Это позволит защититься от паводка

В Приморье непогода оставила без света более 37 тысяч человек. Накануне на край обрушился циклон. Он принес осадки и штормовой ветер.

Буря была настолько мощной, что сотни домов во Владивостоке и еще трех районах оказались без света. Причиной массовых отключений стало налипание на провода мокрого снега. В некоторых населенных пунктах отмечены перебои с отоплением  и горячей водой. Сейчас сотрудники аварийных служб устраняют последствия непогоды, передает "ТВ Центр".

А в Челябинской области уже готовятся к весеннему паводку. На реке Сим начали взрывать лед. Это позволит снизить риск образования заторов и подтопления участков жилого сектора. К работам привлечены военные, спасатели и сотрудники полиции. МЧС ведет ежедневный мониторинг на реках и озерах региона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Взрыв льда на Урале
Взрыв льда на Урале
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Взрыв льда на Урале
Взрыв льда на Урале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.