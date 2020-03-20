Олимпийский огонь доставили в Японию

Церемония прошла скромно из-за ограничений в связи с коронавирусом

Церемония встречи олимпийского огня Игр-2020 проходит в Японии. Однако пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы. Торжества проходят по укороченной программе.

Огонь должны были встречать учащиеся местных школ, но в последний момент от этой идеи отказались из-за угрозы инфекции. Не удалось лично доставить огонь из Греции и прославленным японским спортсменам.

Накануне в Афинах, на историческом стадионе "Панатинаикос" церемония передачи организаторам летних Игр в Токио прошла без зрителей. Причина - меры безопасности, связанные с распространением коронавируса.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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