Олимпийский огонь доставили в Японию

Церемония прошла скромно из-за ограничений в связи с коронавирусом
Церемония встречи олимпийского огня Игр-2020 проходит в Японии. Однако пандемия коронавируса внесла жесткие коррективы. Торжества проходят по укороченной программе.
Огонь должны были встречать учащиеся местных школ, но в последний момент от этой идеи отказались из-за угрозы инфекции. Не удалось лично доставить огонь из Греции и прославленным японским спортсменам.
Накануне в Афинах, на историческом стадионе "Панатинаикос" церемония передачи организаторам летних Игр в Токио прошла без зрителей. Причина - меры безопасности, связанные с распространением коронавируса.
Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"