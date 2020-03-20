Опубликовано видео патрулирования вертолетами дороги в Сирии

С воздуха российских военных прикрывали Ми-8 и Ми-35

В Сирии подразделения военной полиции и ВКС России провели совместное патрулирование стратегической трассы М-4 Алеппо-Хасеке. Протяженность маршрута - свыше 120 километров. На земле безопасность дороги контролировали колонна БТР и бронемашин "Тайфун". С воздуха их прикрывали боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35.

Полёты проходили на предельно малых высотах, чтобы не оказаться в зоне поражения переносных зенитно-ракетных комплексов. Задача подразделений - наблюдение за обстановкой и пресечение возможных провокаций со стороны террористов.

"Каких-либо нарушений, провокационных действий не выявлено. Незаконные вооруженные формирования тоже не обнаружены. Надеемся на дальнейшее мирное урегулирование в данном районе", - сказал командир экипажа вертолета Ми-8 Александр Кудряшов.

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