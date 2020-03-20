Преображенский полк начал готовиться к Параду Победы

Преображенцы открывают торжественный марш

Военнослужащие Преображенского полка в Москве провели подготовку к параду на Красной площади в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе тренировок они отработали строевые приемы. Среди главных требований - умение выполнять шпагат и максимально долго держать "уголок" при ходьбе.

По традиции, преображенцы открывают торжественный марш во время парада. Знаменная группа несет государственный флаг России и Знамя Победы. В этом году в ее составе два брата-близнеца — Кирилл и Даниил Шаховы. Менее чем через неделю военнослужащие полка приступят к совместным тренировкам на полигоне Алабино.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"