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Преображенский полк начал готовиться к Параду Победы

09:45
  • пятница
  • 20 марта 2020

Преображенцы открывают торжественный марш

Военнослужащие Преображенского полка в Москве провели подготовку к параду на Красной площади в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе тренировок они отработали строевые приемы. Среди главных требований - умение выполнять шпагат и максимально долго держать "уголок" при ходьбе.

По традиции, преображенцы открывают торжественный марш во время парада. Знаменная группа несет государственный флаг России и Знамя Победы. В этом году в ее составе два брата-близнеца — Кирилл и Даниил Шаховы. Менее чем через неделю военнослужащие полка приступят к совместным тренировкам на полигоне Алабино.

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