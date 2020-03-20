Вашингтон решил наказать Москву санкциями за падение нефтяных цен

В США считают, что это поможет стабилизировать стоимость черного золота

Вашингтон решил вмешаться в "ценовую войну" вокруг нефти между Саудовской Аравией и Россией. Методы предполагается использовать проверенные – введение новых санкций против Москвы, пишет, ссылаясь на источники, The Wall Street Journal.

По информации издания, США считают, что антироссийские ограничительные меры станут одним из рычагов воздействия на рынок нефти и стабилизации цен на черное золото. Американский президент ранее заявлял, что вмешается в ситуацию "в нужное время". Дональд Трамп уверен, что падение цен на углеводороды "разорительно" для российской экономики, напоминает RT.

В то же время, Вашингтон намерен договариваться и с Эр-Риядом. Однако в этом случае США собираются использовать дипломатические каналы.

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