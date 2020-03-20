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Вашингтон решил наказать Москву санкциями за падение нефтяных цен

08:44
  • пятница
  • 20 марта 2020

В США считают, что это поможет стабилизировать стоимость черного золота

Вашингтон решил вмешаться в "ценовую войну" вокруг нефти между Саудовской Аравией и Россией. Методы предполагается использовать проверенные – введение новых санкций против Москвы, пишет, ссылаясь на источники, The Wall Street Journal.
Трамп на год продлил антироссийские санкции

По информации издания, США считают, что антироссийские ограничительные меры станут одним из рычагов воздействия на рынок нефти и стабилизации цен на черное золото. Американский президент ранее заявлял, что вмешается в ситуацию "в нужное время". Дональд Трамп уверен, что падение цен на углеводороды "разорительно" для российской экономики, напоминает RT.

В то же время, Вашингтон намерен договариваться и с Эр-Риядом. Однако в этом случае США собираются использовать дипломатические каналы.

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