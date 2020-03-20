От коронавируса в России излечились еще четыре человека

Всего в России зафиксировано 199 случаев заражения

В Москве выздоровели и покинули больницу еще четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число вылечившихся в нашей стране достигло девяти человек. Случаев заражения в России на сегодняшний день - 199, режим повышенной готовности ввели во всех субъектах. Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу развлекательных комплексов и кинотеатров. Ну а Ростуризм просит всех пока не выезжать на отдых за границу.

В Москву этой ночью вернулись несколько сотен россиян, которые отдыхали в Черногории. Самолеты приземлились в столичных аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Нашим туристам пришлось ждать, пока правительство балканской страны даст разрешение вывезти их на родину. По прилету - контроль температуры и люди могут ехать домой на карантин.

"Хорошо отправили. Мы довольны. Позаботились о нас. Ждали, потому что было мало информации, никто не знал. Потому что не пускали же туда наши самолеты. Как только узнали, все быстренько, всех организованно отправляли. Все хорошо. Я надеюсь, мы здоровы. И вам здоровья"", - говорят россияне.

Российский МИД продолжает координировать работу по возвращению наших туристов. При этом в ведомстве подчеркивают: подход ряда европейских стран к обеспечению прав граждан других государств вызывает вопросы.

Так уже несколько дней не могут вернуться на родину 35 россиян с круизного лайнера "Коста Пасифика". Еще пятого марта он отправился в плавание из Буэнос-Айреса и позавчера прибыл в Марсель после того, как Барселона не дала судну разрешения на заход в порт. Однако и во Франции сойти на берег нашим гражданам не дали, при том, что французы беспрепятственно отправились по домам.

"Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе. Но разрешение до сих пор не получено. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИД призвала россиян воздержаться от поездок за рубеж и бронирования туров. Такие же рекомендации дают и в Ростуризме.

"...Все больше популярных для туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан... При этом большинство стран принимает указанные меры без предварительного уведомления, создавая неудобства и риски при проведении отдыха и возвращении туристов домой. В этой связи Ростуризм рекомендует гражданам России, по возможности, временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в заявлении Ростуризма.

В Ростуризме также напоминают об обязательном двухнедельном карантине. Уже сейчас есть возможность пройти проверку на коронавирус. Во Владивостоке анализы делают в одной из поликлиник, бесплатно. Сюда приходят в основном те, кто недавно побывал за границей.

Результат будет известен в течение нескольких дней. Если первичный тест положительный, повторный анализ возьмут уже на дому.

В Санкт-Петербурге к обычным мерам подготовки городского транспорта перед выходом на линию добавили самые современные. Они позволяют надежно продезинфицировать салон и не влияют на график движения.

"Подобные меры дезинфекции и подготовки подвижного состава к выпуску на линию были всегда. Сейчас мы к ним добавили только дополнительную обработку мелкодисперсным паром. Это современный европейский метод обработки, который позволяет его сделать быстро и качественно", - говорит советник директора ГУП "Горэлектотранс" Сергей Кетаев.

В подмосковных депо не менее трех раз в день проводят дезинфекцию всех электропоездов, в том числе и тех, которые обслуживают Московские центральные диаметры. Используют специальные чистящие составы, одобренные Роспотребнадзором.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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