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Россияне вслед за гречкой раскупили ноутбуки

09:17
  • пятница
  • 20 марта 2020

Рынок к такому оказался не готов

В России может возникнуть дефицит ноутбуков и персональных компьютеров. Это связано с переходом россиян на удаленную работу из-за коронавируса, ростом курса доллара и ситуацией в Китае, где производство электроники еще не до конца восстановилось после вспышки COVID-19. 
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РБК сообщает со ссылкой на свои источники, что продажи ноутбуков ощутимо выросли в первой половине марта текущего года. Заметнее всего увеличился спрос на ноутбуки дороже 40 тысяч рублей. 

"Рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугубленного стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу, - сказал сотрудник системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев. - Соответственно, из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти". 

Глава направления системной интеграции ГК "Корус Консалтинг" Владислав Бахаудинов заявил, что спрос на ноутбуки вырос более чем в пять раз.

По данным издания, из-за коронавируса в Китае снизилось производство  ноутбуков и персональных компьютеров. Это привело к задержке с поставками новой электроники в Россию. Некоторые дистрибьютеры жалуются на нехватку товаров. 

Представители компаний Lenovo и ASUS подтвердили рост спроса на их продукцию, однако о дефиците они говорить пока не спешат. В пресс-службе HP и Dell пока не ответили на просьбу о комментарии. 

По мнению участников рынка, если дефицит на ноутбуки и возникнет, то он будет продолжаться не больше трех месяцев. Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Европе и России, а также от того, насколько быстро китайские заводы полностью восстановят свою работу.  

Ранее депутат Госдумы попросил Минпромторг остановить рост цен на продукты "кризисной корзины", то есть на гречку, рис, макароны, соль, сахар и так далее. На эти товары возник небывалый спрос из-за тревожных новостей о коронавирусе. Россияне массово скупают гречку и туалетную бумагу, опасаясь дефицита. 

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