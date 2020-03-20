ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Польше задумались о присоединении Калининградской области

09:28
  • пятница
  • 20 марта 2020

Предлагают послать на границу польских "зеленых человечков"

К неожиданным выводам подтолкнули читателей польского издания Gazeta Wyborcza размышления о ситуации, сложившейся из-за коронавируса в Калининградской области России. Они решили, что региону лучше присоединиться к Польше.
Объявлено о захвате Калининграда войсками НАТО

Поводом для статьи стало закрытие границ Польши и Литвы из-за распространения коронавируса. Газета пишет, что из-за этого калининградцы оказались в неудобном положении. Вернуться домой из Европы они могут теперь только через Москву или Петербург, а привычный шопинг в Польше теперь невозможен.

В то же время, авторы материала признают, что ситуация в Калининградской области спокойная. За время с начала эпидемии COVID-19 в Европе в регионе зарегистрировано всего несколько случаев инфицирования. А запасов на складах и в магазинах области хватит на долгие месяцы – даже в том случае, если Калининград окажется полностью отрезан от остальной России.

Тем не менее, польские читатели решили: калининградцам будет лучше, если регион присоединят к Польше. "Вдруг жители захотят войти в состав Польши… Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков", — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи согласились с автором поста. Однако более здравомыслящие коллеги объяснили "реформаторам", что Россия любой ценой удержит свой ключевой регион. У НАТО нет шансов захватить Калининград без крупного военного конфликта с Москвой, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Калининград
Калининград
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.