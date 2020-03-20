В Польше задумались о присоединении Калининградской области

Предлагают послать на границу польских "зеленых человечков"

К неожиданным выводам подтолкнули читателей польского издания Gazeta Wyborcza размышления о ситуации, сложившейся из-за коронавируса в Калининградской области России. Они решили, что региону лучше присоединиться к Польше.

Поводом для статьи стало закрытие границ Польши и Литвы из-за распространения коронавируса. Газета пишет, что из-за этого калининградцы оказались в неудобном положении. Вернуться домой из Европы они могут теперь только через Москву или Петербург, а привычный шопинг в Польше теперь невозможен.

В то же время, авторы материала признают, что ситуация в Калининградской области спокойная. За время с начала эпидемии COVID-19 в Европе в регионе зарегистрировано всего несколько случаев инфицирования. А запасов на складах и в магазинах области хватит на долгие месяцы – даже в том случае, если Калининград окажется полностью отрезан от остальной России.

Тем не менее, польские читатели решили: калининградцам будет лучше, если регион присоединят к Польше. "Вдруг жители захотят войти в состав Польши… Мне интересно, что сделал бы Путин, если бы внезапно обнаружил на подходах к Калининграду польских зеленых человечков", — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи согласились с автором поста. Однако более здравомыслящие коллеги объяснили "реформаторам", что Россия любой ценой удержит свой ключевой регион. У НАТО нет шансов захватить Калининград без крупного военного конфликта с Москвой, пишут "Известия".

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