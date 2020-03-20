На Украине заявили о гибели государства

Незалежную убивает "вирус ненависти"

Украину погубит не коронавирус, а "вирус ненависти" в украинцах. Такое мнение высказала в эфире местного телевидения Анна Герман. Бывший депутат Верховной рады прокомментировала меры, введенные Киевом против распространения новой инфекции.

На сегодняшний день в Незалежной зафиксировано 26 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших – в Черновицкой области. Скончались три человека. Жесткий карантинный режим будет действовать в стране до 3 апреля. Однако, по мнению Герман, главная угроза для Украины – вовсе не новая инфекция.

"Если Украина победит наихудший вирус в нас — вирус ненависти между людьми — она станет сильнее. Если не удастся людям понять, что отход от христианских ценностей, от любви к ближнему, несет за собой смерть, то мы просто погибнем как государство", — заявила бывший депутат.

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 207 тысяч. 8,6 тысячи человек скончались. В Европе ситуация все серьезнее – в частности, число погибших от COVID-19 в Италии превысило количество жертв в Китае, откуда и началось распространение инфекции.

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