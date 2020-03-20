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Данные о жертвах коронавируса на 20 марта

10:20
  • пятница
  • 20 марта 2020

Число инфицированных приблизилось к 250 тысячам

ВОЗ опубликовала новые данные о количестве случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным на 20 марта, в мире заражено уже почти 210 тысяч человек. Более 8,7 тысячи скончались.

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В то же время по данным Университета Хопкинса на 10:10 пятницы, случаев заражения уже 244 523. Жертвами опасной инфекции стали 10300 человек.

В России по состоянию на утро пятницы подтверждено 199 случаев заражения. Большинство их них в Москве. Накануне стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом. 79-летняя страдала множеством сопутствующих заболеваний, но скончалась из-за оторвавшегося тромба.

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