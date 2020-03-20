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ВОЗ опубликовала советы по сохранению психологического здоровья во время карантина

10:36
  • пятница
  • 20 марта 2020

Рекомендуются физические нагрузки и техники расслабления

Рекомендации по сохранению здоровья (в том числе и психологического) в условиях карантина опубликовала Всемирная организация здравоохранения. Эксперты ВОЗ советуют всем, оказавшимся в вынужденной изоляции, посвятить время физическим упражнениям и вспомнить о техниках расслабления. Без этого, предупреждают специалисты, пребывание в карантинном режиме может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье граждан.
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В течение недели оказавшимся на карантине гражданам рекомендуется 150 минут умеренной – или же 75 минут интенсивной - физической активности. Эксперты ВОЗ поясняют, как это можно сделать дома, без доступа к фитнес-центрам с их специальным оборудованием.

В течение дня надо делать короткие перерывы для легких разминок. Танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом, также позволяют оставаться физически активными в домашних условиях.

Для более серьезной физической нагрузки ВОЗ рекомендует комплекс упражнений, опубликованный на сайте организации. В то же время отмечается, что множество подобных комплексов с руководством специалистов можно найти онлайн – в том числе и в бесплатном доступе на YouTube.

Помочь остаться активными поможет даже ходьба по периметру помещения или марш на месте. И вообще, надо больше ходить – а не сидеть или лежать. И все же, если решились выйти на улицу для прогулки или занятий спортом, не подходите к другим людям ближе чем на 1 метр.

Помогут сохранить спокойствие в это тревожное время медитация, глубокие вдохи и выдохи. Различные техники расслабления также доступны в интернете. И, конечно, для поддержания оптимального состояния здоровья необходимо правильно питаться и потреблять достаточное количество воды.

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