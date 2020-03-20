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Названа главная угроза для здоровья во время карантина

11:01
  • пятница
  • 20 марта 2020

Самоизоляция тоже сопряжена с рисками

Россияне, отправленные руководством на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, подвергаются риску. Как, впрочем, и те, кто решил самоизолироваться.  Главная угроза, которая подстерегает оказавшихся на вынужденном или добровольном карантине граждан – лишний вес.
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Пока человек посещает офис, он хотя бы немного ходит пешком - до остановки общественного транспорта или станции метро, на обед и обратно. А вот снижение физической активности из-за длительного пребывания в четырех стенах может губительно сказаться на фигуре, отметил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам эксперта, нормальная калорийность суточного рациона для среднестатистического мужчины, занятого умственным трудом и ведущего малоподвижный образ жизни, составляет около 2800 калорий. Для женщины с тем же жизненным укладом — 2000 калорий.

Специалист советует всем, кто трудится сейчас из дома, сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200-300 калорий. По словам Тутельяна, лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи. Рекомендованы также физические упражнения и пешие прогулки, передает РИА Новости.

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