"С того света меня жена вытащила": Малежик рассказал о пережитом инсульте

Болезнь открыла в нем новый источник творческой энергии

73-летний певец и композитор Вячеслав Малежик рассказал о том, с каким трудом он восстанавливался после инсульта, сразившего его три года назад.

"С того света меня жена вытащила, ухаживала за мной. И еще низкий поклон медицине. Помимо инсульта у меня была пневмония, бронхит", - заявил Малежик в эфире передачи "Судьба человека".

Артист не поехал лечиться в Германию или Израиль, поскольку считает российских врачей прекрасными специалистами. По его словам, отечественным медикам достаточно увидеть язык пациента, чтобы узнать его будущее.

Вячеслав Малежик признался, что первые месяцы после инсульта он чувствовал себя таким же беспомощным, как ребенок. "Я до туалета не мог три месяца сам добраться. Прошел знакомство с памперсами. Я не мог самостоятельно есть. Была победа, когда я из стакана попил киселек", - вспоминает музыкант.

Болезнь не сломила звезду. Еще не до конца восстановившись, Малежик поставил перед собой задачу - снова выйти на сцену. Он сделал это в реабилитационном центре, назвав свой концерт "паралимпийским". Тогда же артист решил встать на горные лыжи.

"Эта болезнь открыла во мне способность писать новые песни, чем я сейчас и занимаюсь", - сказал Вячеслав Малежик.

Отметим, что заслуженный артист России и его жена Татьяна живут вместе с 1977 года. Они вырастили двух сыновей. Старший из них воспитывает двух дочерей.

Видео: Вячеслав Малежик в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"