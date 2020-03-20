Культура и спорт ушли на налоговые каникулы

Правительство борется с последствиями пандемии
Российское правительство вводит налоговые каникулы для учреждений культуры, спорта и кинематографии. Это одно из поручений в рамках мер по обеспечению устойчивости экономического развития страны на фоне пандемии.
Поручение опубликовано на сайте кабинета министров. Речь идет о налогах и страховых взносах, срок уплаты которых приходится на период до первого мая текущего года.
Кроме того, по плану первоочередных мер, утвержденному кабмином, трехмесячную отсрочку в ближайшее время предоставят и представителям других отраслей, которые пострадали от вспышки коронавируса, в первую очередь, это авиаперевозки и туризм.