Сидим дома: чем занять себя во время вынужденного карантина

Современные технологии открыли безграничные возможности

Сократить количество социальных контактов и лишний раз не выходить на улицу. Это лучшие способы борьбы с распространением коронавируса. На удалённый режим работы переходят во всем мире. В США, например, даже телеведущие отказались от студии в пользу дома. А в России музеи и театры теперь можно посещать онлайн.

Лучший способ не заболеть новым типом коронавируса - максимальная изоляция и карантин. Проще говоря - сидите дома. Занятие, как выяснилось, полезное. За неделю принудительного нахождения в пределах одной квартиры можно открыть в себе новые таланты. Дети, к примеру, учатся помогать по дому. Родители придумывают новые хобби.

Соцсети пестрят различными видео: как правильно сидеть дома и не лезть от скуки на стены. Помимо так не хватавшего в обычной суете общения с близкими людьми есть много других полезных моментов. Крупнейшие видеохостинги на время карантина сделали бесплатную подписку: фильмы и сериалы смотри, пока не устанешь. Онлайн-библиотеки открыли доступ к своему книжному хранилищу. Ну а потом, можно устроить домашнему питомцу миниатюрный парк развлечений.

Любителям искусства тоже отчаиваться не надо. Мировые музеи перешли в формат онлайн-экскурсий. Вся коллекция шедевров живописи и архитектуры - не выходя из дома. Долгожданная премьера спектакля "Маузер" в Александрийском театре Петербурга пройдёт без зрителей. Но и в атмосфере непривычного для актёров пустого зала играть будут с полной отдачей. Современные проблемы требуют современных решений.

На удалёнку активно переходят и в других странах. В Соединённых Штатах на домашнюю изоляцию отправлены телеведущие.

"Вы знаете, это очень странные ощущения и необычный опыт. Я сейчас нахожусь дома. Выхожу в эфир - из своего подвала", - говорит один из них в прямом эфире.

Вечерние шоу, которые сначала вещали в формате "без зрителей", теперь переведены на дистанционку. Ведущие с новым амплуа справляются с долей юмора и иронии. Один - начинает традиционный монолог сразу после заставки, которую нарисовали его дети. Другой ведёт программу из комнаты дочери.

Дома сидят и голливудские актёры. Энтони Хопкинс развлекает своего кота игрой на фортепиано. "Суперженщина" современности - Галь Гадот - вместе с коллегами запускает флешмоб.

В общем, занятий придумать можно сколько угодно. Главное, не поддаваться панике и сохранять здоровый оптимизм. Психологи подчёркивают: человек в принудительной изоляций - отнюдь не заключённый.

"Побаловать себя, возможно, вкусной едой. Больше времени уделять привычным, обыденным вещам и тем самым день может даже стать радостным. Именно воспринимать текущую ситуацию надо не как утрату, а возможность посмотреть то, что у вас есть. Возможности новых приобретений", - говорит психолог Лев Сурат.

И очень кстати на одной из башен комплекса Москва-сити появилась надпись: "Прорвёмся". Именно это сейчас очень важно - не отчаиваться и постараться выйти победителем даже из такой ситуации.

Александра Сергомасова, Юлия Богоманшина, Татьяна Сидорова, Андрей Молошников. "ТВ Центр".

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