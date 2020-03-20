Спасенная нерпа поблагодарила туристов взмахом хвоста (видео)

Она не могла найти лунку



На Байкале туристы спасли заблудившуюся нерпу. Видео настоящей спецоперации опубликовал в соцсети один из путешественников.

Животное оказалось на льду, но поблизости не было ни трещин, ни лунок, в которые ныряют ластоногие в случае опасности. Нерпа могла стать лёгкой добычей для собак или браконьеров и люди решили помочь. Они сделали новую прорубь, затем окружили напуганного тюленя и аккуратно проводили его до места.

История завершилась благополучно. Нерпа сразу поняла, что надо делать и помахала хвостом. Видимо, в знак благодарности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"