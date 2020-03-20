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Спасенная нерпа поблагодарила туристов взмахом хвоста (видео)

12:03
  • пятница
  • 20 марта 2020

Она не могла найти лунку


На Байкале туристы спасли заблудившуюся нерпу. Видео настоящей спецоперации опубликовал в соцсети один из путешественников.

Животное оказалось на льду, но поблизости не было ни трещин, ни лунок, в которые ныряют ластоногие в случае опасности. Нерпа могла стать лёгкой добычей для собак или браконьеров и люди решили помочь. Они сделали новую прорубь, затем окружили напуганного тюленя и аккуратно проводили его до места.

История завершилась благополучно. Нерпа сразу поняла, что надо делать и помахала хвостом. Видимо, в знак благодарности.

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