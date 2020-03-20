Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тысяч человек

Заражены почти 250 тысяч

Число зараженных коронавирусом во всем мире уже превысило 240 тысяч человек ,а жертв больше 10 тысяч. Самая тревожная ситуация в Европе. Италия уже обогнала Китай по количеству погибших. Из-за вируса отменен целый ряд крупных международных мероприятий.

В то время как в Китае, Японии и Южной Корее эпидемию постепенно берут под контроль – заболевающих всё меньше, а выздоравливающих больше – ситуация в Европе по-прежнему тревожная. Особенно в Италии, которая впервые обогнала КНР по смертности от коронавируса. Его жертвами на Апеннинах стали уже 3405 человек. 427 из них погибли за минувшие сутки. Усиленно молиться за страну призывает папа Римский Франциск. "Всё будет хорошо", – подбадривают друг друга итальянцы, вывешивая на балконах и из окон национальные флаги, плакаты и детские рисунки.

Тревожно и в соседнем Монако, где положительный тест на коронавирус выявлен у правящего князя. Альбер II стал первым главой государства, заразившимся китайской пневмонией. Подальше от девятимиллионного Лондона предпочла удалиться британская королева Елизавета II. А французский президент Макрон открыто сетует: несмотря на критическую ситуацию, соотечественники легкомысленно относятся к принимаемым мерам.

"Мысль заключалась в том, чтобы все серьёзно отнеслись к тому, о чём я говорил в понедельник вечером. Когда я вижу людей, которые продолжают ходить в парки, собираться вместе, посещать пляжи или открытые рынки, я делаю вывод, что они не поняли суть моего призыва", - заявил французский лидер.

Ситуация действительно сложная: во Франции 11 тысяч заболевших, 372 пациента умерли. Однако полиция ежедневно выписывает тысячи штрафов за нарушение карантина. Президент уверяет: ограничения, введённые на 15 дней, будут продлены. Пять миллиардов евро Франция вложит в биологические и бактериологические исследования в ближайшие десять лет. На неопределённый срок перенесён Каннский кинофестиваль.

А вот отменять летнюю Олимпиаду в Токио пока не планируют. Сегодня утром в Японии всё-таки состоялась встреча прибывшего из Греции олимпийского огня. Церемония прошла по укороченной программе и без традиционного участия школьников. Однако пустят ли на Игры зрителей, вопрос открытый. Международный туризм несёт колоссальные убытки.

Одни государства закрывают границы, в другие люди не едут сами. В древнем тайском городе Лопбури обезьян уже, возможно, больше, чем людей. Ежегодно кхмерские святыни посещали до сорока миллионов человек, теперь этот поток почти иссяк.

Закрываются для посещения и действующие религиозные святыни. Греческий Афон прекращает принимать паломников. Общие молитвы отменяются в Мекке и Медине. А изображения Будды в индийском Мумбаи рисуют теперь исключительно в медицинской маске. Впрочем, с добрым юмором подходят к новому вызову на всех континентах.

Жизнерадостные испанцы осваивают выгул домашних питомцев при помощи беспилотных летающих аппаратов. И ежедневно радуют друг друга душевыми домашними концертами.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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