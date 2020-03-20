Рубль укрепился на фоне роста нефтяных цен

Доллар и евро резко подешевели

Доллар и евро быстро подешевели в начале открытия торговой сессии на Московской бирже. Первые сделки по американской валюте прошли в диапазоне 78,1-78,31 рубля за доллар: за первую минуту торгов она подешевела на 97,5 копеек. Евро стал легче на 66,5 копейки – за него давали 83,99 рубля.

Как отмечают эксперты, рубль укрепляется на заметном росте котировок нефти. Играет роль и рост большинства валют развивающихся рынков, которые позитивно реагируют на стабилизирующие меры мировых центробанков.

Цены на нефть продолжают расти в пятницу после существенного скачка накануне. Стоимость WTI накануне взлетела на рекордные 24% - повлияло сообщение Минэнерго США о готовности закупить до 30 миллионов баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв.

Утром 20 марта майские фьючерсы на WTI подорожали на бирже в Нью-Йорке на 5,87% - до 27,43 доллара за баррель. Brent к этому же времени вырос до 29,7 доллара, передает "Интерфакс".

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