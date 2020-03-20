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В семье Ирины Шейк случилось пополнение

11:44
  • пятница
  • 20 марта 2020

Девочку назвали редким именем

Татьяна Петенкова, старшая сестра модели Ирины Шейк, родила третьего ребенка. Новорожденной дали необычное имя - Эмили.
"В грязных колготках шпарит": Ирину Шейк засняли на прогулке с дочкой

Сестра Шейк опубликовала в Instagram фото из роддома. Она лежит на больничной койке и держит малышку, чье лицо скрыто под сердечком. К новорожденной склонился ее отец Александр. 

Эмили - весьма крупный ребенок. При рождении она весила 4,7 килограмма, ее рост составил 60 сантиметров. 

"Сегодня наша СЕМЬЯ стала больше", - подписала фото Татьяна. Ирина Шейк поставила под этой записью сердечко. 

Это уже третий ребенок Татьяны и Александра Петенковых. Они воспитывают сына Максима и дочь Ирину. Семья живет в Краснодаре. Как пишет teleprogramma.pro, Татьяна разводит собак.

Петенкова довольно часто постит на своей странице снимки знаменитой сестры. В январе, когда Ирине исполнилось 34 года, Татьяна показала фото модели с коровой. "С днем рождения, крыска", - обратилась она к знаменитости. 

- Молодцы, модель будет 60 см. Здоровья малышке и маме! - пишут в соцсети. 

- Божечки! Счастье какое!

- Поздравляю вас с пополнением женского состава семьи, терпения и здоровья.

- Вы тут очень красивая и счастливая. Я так рада за вас. 

- Танечка, вы чудесно выглядите. Сначала я подумала, что это ваша дочь с сестренкой. А это вы. 

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