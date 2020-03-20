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ФАС потребовала от "Аэрофлота" навести порядок с ценами

12:10
  • пятница
  • 20 марта 2020

Затраты предлагается компенсировать за счет иностранных компаний

Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании "Аэрофлот" принять меры по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечить доступность своих рейсов. В ведомстве подчеркнули, что попытка авиаперевозчика заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна.
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В то же время, ФАС предлагает варианты компенсации компании затрат на пцустые рейсы, направленные для вывоза застрявших за границей россиян. В ведомстве считают, что можно поднять тарифы на аэронавигацию для иностранных компаний, передает ТАСС.

Днем ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что "Аэрофлот" взвинтил цены на билеты – в некоторых случаях до 10 раз. Пользователи приводили в подтверждение этих сообщений скриншоты с сайтов-агрегаторов. Однако авиаперевозчик поспешил опровергнуть эту информацию, назвав сообщения фейком.

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