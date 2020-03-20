ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Застрявших в Индии из-за коронавируса россиян призвали срочно связаться с посольством

12:48
  • пятница
  • 20 марта 2020

В стране остаются тысячи граждан России

Россиян, которые не могут вернуться на родину из Индии, призвали срочно связаться с посольством России в Нью-Дели. В стране, по данным дипмиссии, остаются около 10 тысяч российских граждан. Выехать возможности нет, так как Индия закрыла международное авиасообщение.
Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тысяч человек

"Власти Индии объявили о прекращении международных коммерческих авиарейсов с 22 марта. Пока на одну неделю. Мы призываем всех наших граждан, оказавшихся в непростой ситуации, сообщить о себе", - цитирует ТАСС заведующего консульским отделом посольства России в Индии Андрея Федорова.

Дипломат сообщил, что в посольстве открыта горячая линия для российских граждан, они могут позвонить по номеру +91-8130-300-551. Информацию можно получить также на сайте дипмиссии по адресу https://india.mid.ru/ru.

По данным посольства, больше всего россиян в курортном штате Гоа – около 8,5 тысячи человек. Часть из них находятся там по пакетным турам, остальные - в индивидуальном порядке. А около 1 тысячи человек могут находиться в Гоа нелегально - без виз, с истекшими визами или просроченными документами. Десятки россиян могут находиться среди членов кришнаитской общины в городе Вриндаван, а также в известном центре йоги - городе Ришикеш.

Большое число оставшихся в Индии россиян дипломат объясняет тем, что вспышка коронавирусной инфекции началась во время пика туристического сезона в этой стране. Оказавшимся в непростой ситуации предлагают обращаться в консульский отдел посольства России в Нью-Дели, в генконсульства в Мумбаи, Ченнаи и Калькутте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Туристы в аэропорту
Туристы в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.