Застрявших в Индии из-за коронавируса россиян призвали срочно связаться с посольством

В стране остаются тысячи граждан России

Россиян, которые не могут вернуться на родину из Индии, призвали срочно связаться с посольством России в Нью-Дели. В стране, по данным дипмиссии, остаются около 10 тысяч российских граждан. Выехать возможности нет, так как Индия закрыла международное авиасообщение.

"Власти Индии объявили о прекращении международных коммерческих авиарейсов с 22 марта. Пока на одну неделю. Мы призываем всех наших граждан, оказавшихся в непростой ситуации, сообщить о себе", - цитирует ТАСС заведующего консульским отделом посольства России в Индии Андрея Федорова.

Дипломат сообщил, что в посольстве открыта горячая линия для российских граждан, они могут позвонить по номеру +91-8130-300-551. Информацию можно получить также на сайте дипмиссии по адресу https://india.mid.ru/ru.

По данным посольства, больше всего россиян в курортном штате Гоа – около 8,5 тысячи человек. Часть из них находятся там по пакетным турам, остальные - в индивидуальном порядке. А около 1 тысячи человек могут находиться в Гоа нелегально - без виз, с истекшими визами или просроченными документами. Десятки россиян могут находиться среди членов кришнаитской общины в городе Вриндаван, а также в известном центре йоги - городе Ришикеш.

Большое число оставшихся в Индии россиян дипломат объясняет тем, что вспышка коронавирусной инфекции началась во время пика туристического сезона в этой стране. Оказавшимся в непростой ситуации предлагают обращаться в консульский отдел посольства России в Нью-Дели, в генконсульства в Мумбаи, Ченнаи и Калькутте.

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