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Москвичам предсказали холодную погоду со снегом на выходных

13:29
  • пятница
  • 20 марта 2020

Снежный покров быстро растает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на субботу, 21 марта, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт.
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В ночь на субботу столбики термометров в Москве покажут 2-4 градуса ниже ноля, а по области - 7 градусов мороза. Возможен небольшой снег. Утром в городе и за его пределами потеплеет до -1…+1. По словам Вильфанда, будет солнечно и безоблачно. 

Примерно такая же погода ожидается в воскресенье, 22 марта. В некоторых районах Москвы появится снежный покров толщиной в 1 сантиметр, но он быстро растает на солнце. 

С понедельника по среду температура ночью составит в районе 7-10 градусов ниже ноля, а днем воздух будет прогреваться до 4 градусов тепла. С четверга потеплеет до 7-9 градусов, отметил Роман Вильфанд в беседе с "Интерфаксом"

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