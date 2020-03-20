Коронавирус расстроил планы принца Гарри

Он принял трудное для себя решение

Герцог Сассекский объявил об отмене соревнований "Игры непобежденных" (Invictus Games), которые должны были состояться в мае Гааге. Турнир с участием военнослужащих с инвалидностью проходит по инициативе принца Гарри с 2014 года. Он придает этому событию большое значение, поэтому его отмена стала для внука королевы большим разочарованием.

"Нам всем было невероятно сложно принять это решение. Я очень благодарен каждому, кто за последние недели проделал огромную работу, чтобы найти любую возможность провести эти игры в более безопасном формате. Сейчас решение об отмене кажется нам лучшим вариантом, чтобы обезопасить зрителей и участников состязаний", - сказал принц Гарри на видео, опубликованном на YouTube.

Герцог Сассекский попытался увидеть положительную сторону в этой ситуации. По его словам, теперь у участников Игр появилось 12 лишних месяцев для тренировок и самосовершенствования. Внук Елизаветы II извинился перед военнослужащими и призвал их беречь свое здоровье. Он также сказал, что с нетерпением ждет следующих Игр.

Ранее принц Гарри опубликовал фейковую переписку с певцом Бон Джови, который записал песню специально для "Игр непобежденных". Гарри хотел в забавной форме привлечь общественное внимание к Играм. Одни британцы посчитали шутку Гарри забавной и интересной, а другие - глупой. Недоброжелатели принца Гарри и Меган Маркл потребовали от них закрыть свой аккаунт в соцсети и не устраивать переполох на пустом месте.

Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

Видео: Принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

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