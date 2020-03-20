Песков опроверг закрытие Москвы на карантин

По словам пресс-секретаря президента, меры были приняты заблаговременно

Российские власти не обсуждают вопрос закрытия Москвы на карантин. Необходимости в подобных мерах нет. На вопрос журналистов о возможности ввода ограничений на границах столицы ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ни на сколько не обсуждаются сейчас… Просто никак", - ответил Песков на вопрос, рассматривают ли в Кремле такой вариант развития событий.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в России заблаговременно были приняты эффективные меры. Это позволило не допустить в России такого масштабного, как в некоторых других странах, распространения коронавируса.

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