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ЦИК утвердил порядок проведения голосования по Конституции

14:57
  • пятница
  • 20 марта 2020

Учтена и ситуация с коронавирусом

Центризбирком утвердил порядок проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Документ был доработан с учётом мер, принимаемых в борьбе с распространением коронавируса.

Так, изменения предусматривают адаптацию процедуры голосования при различных вариантах развития ситуации с эпидемиологической обстановкой. Если будет существовать угроза здоровью граждан, ЦИК готов "заморозить" все процедуры и возобновить их позже. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, также предусмотрена возможность увеличить период досрочного голосования, поскольку это позволит исключить единовременное нахождение на избирательных участках большого числа граждан. 

"Исходя, в первую очередь, из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение возможности для проведения досрочного голосования до дня голосования, в том числе вне помещения, с трех до семи дней. Это мы отдаем на ваше решение, уважаемые наши коллеги. То есть, это по решению избирательной комиссии субъекта, исходя из той ситуации, которая будет у вас складываться.", - сказала глава ЦИК.

Также важное внимание будут уделять общественному контролю. Для граждан предусмотрена возможность голосования на любом удобном избирательном участке. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Вся подробная информация о порядке проведения голосования и предлагаемых изменениях в основной закон публикуется на специально созданном сайте конституция2020.рф.

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