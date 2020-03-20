Отдохнувший во Вьетнаме россиянин устроил дебош в самолете (видео)

Мужчину усмирили другие пассажиры
В Чите возбуждено уголовное дело в отношении пассажира, который устроил дебош на борту самолёта, следовавшего из Вьетнама. Видео публикует ТВЦ.RU.
Во время полёта мужчина вёл себя неадекватно: кричал, нецензурно выражался и отказывался занимать своё место. На замечания членов экипажа никак не реагировал. После того, как командир воздушного судна по громкой связи предупредил о возможности экстренной посадки, подключились остальные пассажиры.
Они усадили хулигана и не позволили ему перемещаться по салону. На земле авиадебошира уже ждали сотрудники полиции. Они отвезли мужчину в отделение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"