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Отдохнувший во Вьетнаме россиянин устроил дебош в самолете (видео)

15:00
  • пятница
  • 20 марта 2020

Мужчину усмирили другие пассажиры

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении пассажира, который устроил дебош на борту самолёта, следовавшего из Вьетнама. Видео публикует ТВЦ.RU.

Во время полёта мужчина вёл себя неадекватно: кричал, нецензурно выражался и отказывался занимать своё место. На замечания членов экипажа никак не реагировал. После того, как командир воздушного судна по громкой связи предупредил о возможности экстренной посадки, подключились остальные пассажиры.

Они усадили хулигана и не позволили ему перемещаться по салону. На земле авиадебошира уже ждали сотрудники полиции. Они отвезли мужчину в отделение.

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