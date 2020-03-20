Путин и члены Совбеза обсудили работу над вакциной от коронавируса

На совещании также говорили о стабилизации российской экономики

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация в стране, в том числе вопросы по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках.

Путин и члены Совбеза также говорили о работе координационных структур по противодействию коронавирусу (COVID-19), включая усилия по разработке соответствующей вакцины.

Президент информировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе. Так, накануне Путин поговорил с китайским лидером Си Цзиньпином.

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