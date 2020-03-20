Путин и члены Совбеза обсудили работу над вакциной от коронавируса

На совещании также говорили о стабилизации российской экономики
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече обсуждалась текущая социально-экономическая ситуация в стране, в том числе вопросы по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках.
Путин и члены Совбеза также говорили о работе координационных структур по противодействию коронавирусу (COVID-19), включая усилия по разработке соответствующей вакцины.
Президент информировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе. Так, накануне Путин поговорил с китайским лидером Си Цзиньпином.
Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире смотрите в репортаже "ТВ Центра":Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"