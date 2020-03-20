Коронавирус изменил транспортную ситуацию в Москве

Пробок и людей в метро стало меньше

Принятые в городе меры по борьбе с новой инфекцией уже сказались на перемещениях москвичей. В общественном транспорте стало значительно меньше пассажиров. Не только из-за перехода некоторых компаний на дистанционный режим работы. Вдвое сократилось количество льготников - это пенсионеры и студенты. Меньше пассажиров стало на станциях, где находятся крупные торговые центры.

Тем временем, дезинфекцию всего столичного транспорта продолжают проводить ежедневно. Причём эти меры затронули не только автобусы, троллейбусы, метро и электрички. Машины такси перед выходом из парка обрабатывают дезинфицирующими средствами. А вот в Центре организации дорожного движения уже несколько дней фиксируют изменения автомобильных потоков.

"Если в утренний час пик у нас снизилось количество автомобилей на дорогах на 11% за счет того, что люди не едут так массово на работу из-за удаленной работы, то в вечерний час пик у нас, наоборот, несмотря на хорошую погоду, фиксируются 8-9 баллов пробки. За счет того, что вечером, после окончания рабочего дня, люди совершают еще больше поездок, чем обычно. Едут в торговые центры, закупаются", - объясняла представитель ЦОДД Анастасия Писарь.



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