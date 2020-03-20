Избеги ближнего своего: московские храмы перешли на онлайн-богослужения

Свои коррективы внес коронавирус

Коронавирус изменил жизнь верующих Москвы, причём всех конфессий. В столичных мечетях коллективные молитвы пока отменены, пятничный намаз впервые прошёл онлайн. Католикам тоже рекомендуют оставаться дома и смотреть службы в прямом эфире через интернет. Коррективы в совершение некоторых обрядов внесли и в православных храмах.

В храме Пророка Илии в Черкизове - литургия преждеосвященных даров. Потом - причастие. В столетиями существующие традиции церковных обрядов и таинств приходится вносить изменения. Лжицу - специальную ложку для причастия - теперь обтирают тканью, пропитанной медицинским спиртом.

"Вы знаете, что мы подаем причастие лжицей людям. В истории церкви такое было, что эту лжицу обрабатывали особым образом после причастия после каждого причастника, особенного больных, но вот сейчас мы тоже так делаем", - объясняет настоятель храма Пророка Божия Илии в Черкизове, епископ Зеленоградский Савва.

Во время причастия теперь используют и одноразовые стаканчики, и перчатки, и салфетки. В столичных храмах сейчас вообще предпринимаются беспрецедентные санитарные профилактические меры. Когда проходит крещение постоянно меняют воду и дезинфицируют купель. Обряд соборования проводят не специальными кисточками, а одноразовыми ватными палочками. После окончания литургии теперь нельзя целовать крест. Священники и сами стараются не давать руку для целования при благословении. Храмы регулярно моют, проветривают. Постоянно протирают и дезинфицируют иконы, особенно те, к которым чаще всего прикладываются верующие.

У московских католиков на службах теперь будет не более пятидесяти человек. Если в храмах возникнут очереди, рекомендовано соблюдать дистанцию в один метр. Исповедальни оборудуют специальным экраном из пластика. Прихожан, которые не попадут на богослужения, просят присоединяться к молитве через трансляцию в интернете. В онлайн-режиме прошла и пятничная молитва у мусульман из Соборной мечети Москвы. Обычно на неё собирается пятнадцать тысяч человек.

Храмы в Москве не закрывают, но на службах прихожанам теперь в обязательном порядке объясняют необходимость предпринимаемых мер. Соблюдение их сейчас - это и есть любовь к ближнему

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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