Онлайн-афиша: что посмотреть, не выходя из дома

Коронавирус внес свои коррективы в досуг

Когда музеи и концертные залы закрыты из-за коронавируса, на помощь москвичам, да и жителям других городов, приходят современные технологии. Они позволяют участвовать в культурной жизни столицы и всего мира, не выходя из дома.

"Снегурочка" готова. Премьера спектакля в театре на Таганке была назначена на 28 марта, но в условиях пандемии "Снегурочку" ждёт апгрейд. Играть будут в тот же день и на этой же сцене, при пустом зале, но с множеством камер.

Таганка в своём порыве не одинока. Большой театр 29 марта покажет "Ромео и Джульетту" в постановке Ратманского. А Малый предлагает весь свой богатейший архив - запись спектаклей аж с 1938 года!

Что касается оперы, то здесь не просто — каждый вечер расписан. Начинается онлайн-битва титанов. Сегодня в "Метрополитен" дают "Дочь полка". В Венской опере - "Тоска" Пуччини. После таких голосов будет сложно заснуть до утра. Прийти в себя поможет Московская филармония.

В пятницу даст концерт Денис Мацуев. В зале Чайковского будут звучать "Времена года". Далее в программе трансляций - пианисты Борис Березовский и Николай Луганский, а также скрипачи, гитаристы.

"Для нас это возможность опробовать новые системы передачи музыки через интернет. Нет худа без добра. Это расширит и аудиторию нашу, и возможности", - заявил народный артист Игорь Бутман.

Зрители нашего канала тоже смогут получить массу положительных эмоций и пищи для ума. На выходных - фильмы о великолепных актерах: Евгении Евстигнееве, Людмиле Гурченко и Льве Дурове. А также захватывающие дух экранизации детективов лучших современных авторов. В субботу – премьера. "Женщина наводит порядок". Что делать, если накануне свадьбы происходит катастрофа?

В воскресенье – "Знак истинного пути" - с неподражаемой Валентиной Талызиной. Как понять, куда пропала дочь владелицы салонов красоты, если 12 частных детективов бессильны?

Свои сокровища сейчас открывают крупнейшие мировые хранилища знаний и культуры. Бесплатная подписка - у образовательных ресурсов, онлайн-библиотек, видеосервисов и онлайн-кинотеатров. Уже сейчас можно посмотреть то, что еще идет в прокате. Хоть нашумевших "Маленьких женщин", хоть "Джентльменов".

Для детей, получивших трёхнедельные каникулы, сейчас можно составлять самый насыщенный и плотный график в их жизни: онлайн- экскурсии и интерактив по самым интересным местам, от мира панд в Московском зоопарке до первого рейса в космос в музее космонавтики. В Бахрушинском тоже готовят виртуальное путешествие.

Свои виртуальные двери распахнули практически все мировые хранилища: Лувр, галерея Уффици, Третьяковка и Британский музей. Да, в Москве пришлось закрыть выставку Дали в Манеже, но, оставаясь дома, можно совершить путешествие и в Фигерас, и в совершенно фантастический музей Дали во Флориде. Там экскурсию проведет хоть директор, хоть сам Дали. Виртуальный, разумеется. Но чего стоит и он сам, и его ожившие полотна!

Для тех, кто еще не был в Эрмитаже, да и для тех, кто был там сотню раз, сейчас самое время пройтись по залам вместе с Константином Хабенским. Потрясающей красоты экскурсия снималась долго и тщательно. Десятки актёров, лучшие режиссёры, сам Михаил Пиотровский рядом.

Да, наш мир уже никогда не будет прежним. Сейчас самое время измениться самим. Чтобы увидеть его другими глазами.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Юлия Стёпина, "ТВ Центр".

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