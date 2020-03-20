Без изменений: Банк России не стал повышать ключевую ставку

Решение принял Совет директоров

Банк России не изменил ключевую ставкцу. Совет директоров Центробанка на своем заседании решил оставить ее на уровне 6% годовых.

"В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть", — приводит сообщение ЦБ "Газета.ру".

Нынешнее ослабление рубля в Банке России назвали временным проинфляционным фактором. Регулятор признает, что под его влиянием годовая инфляция может превысить в этом году целевой уровень. Однако пакет мер правительства и Банка России обеспечиет финансовую стабильность и окажет поддержку экономике, заверили в ЦБ.

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