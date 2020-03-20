ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Без изменений: Банк России не стал повышать ключевую ставку

14:16
  • пятница
  • 20 марта 2020

Решение принял Совет директоров

Банк России не изменил ключевую ставкцу. Совет директоров Центробанка на своем заседании решил оставить ее на уровне 6% годовых.
Правительство и Центробанк обнародовали меры поддержки экономики

"В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть", — приводит сообщение ЦБ "Газета.ру".

Нынешнее ослабление рубля в Банке России назвали временным проинфляционным фактором. Регулятор признает, что под его влиянием годовая инфляция может превысить в этом году целевой уровень. Однако пакет мер правительства и Банка России обеспечиет финансовую стабильность и окажет поддержку экономике, заверили в ЦБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Центробанк России
Центробанк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.