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Экс-жена добавила проблем задержанной за драку звезде "Кадетства"

14:55
  • пятница
  • 20 марта 2020

В жизни актера наступила черная полоса

Актриса Екатерина Директоренко, которая воспитывает двух детей от актера Кирилла Емельянова, подала в суд на бывшего супруга. Недавно 28-летнего Емельянова задержали за нападение на фельдшеров скорой помощи.
Звезду сериала "Кадетство" задержали за избиение врачей в Москве

Как передает Telegram-канал Mash, Директоренко в судебном порядке потребовала от экс-супруга выплатить ей алименты. Ранее звезда сериала "Кадетство" говорил, что он помогает детям с деньгами, однако бывшая жена не дает ему с ними встречаться. По словам Директоренко, она не получает финансовой помощи от артиста. 

Как пишет starhit.ru, Емельянов и Директоренко поженились, когда ему было 18 лет, а ей 25. У них родились сыновья Степан и Василий. В 2017 году актеры расстались. Директоренко тяжело переживала развод и жаловалась, что бывший возлюбленный задерживает выплату алиментов. 

18 марта стало известно, что после съемок Кирилл Емельянов вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Он потерял сознание, поэтому его подруга вызвала скорую помощь. Емельянов набросился на врачей с кулаками. Один из медиков получил травму и написал заявление в полицию. По данным 7days.ru, в полицейском участке актер обматерил полицейского. Мужчине грозят штраф и исправительные работы.

Директоренко сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Толя-робот", "Фантом", "Метро", "Бой с тенью" и так далее. На счету Емельянова роли в картинах "Глухарь. Возвращение", "Восьмидесятые", "Как я стал русским", "Кадетство". 

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