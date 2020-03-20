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Назван опасный признак заражения коронавирусом

14:44
  • пятница
  • 20 марта 2020

Симптомы прокомментировал главврач больницы в Коммунарке

Тяжелая форма COVID-19 проявляет себя снижением содержания кислорода в артериальной крови. О признаках заражения коронавирусом рассказал журналистам главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тысяч человек

"Есть такой термин: сатурация. Это происходит потому что очень большой объем легочной ткани включается в поражение, и легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию – перенос кислорода извне в кровь", — отметил Проценко в интервью корреспонденту RT. Врач пояснил, что этим объясняется компенсаторная одышка, которая наблюдается у инфицированных.

В России на 20 марта зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Девять человек излечились. В мире зараженных уже около 250 тысяч. Более 10 тысяч пациентов скончались.

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