В России отменяют чартерные перевозки из-за коронавируса

Крупнейшая компания приостановила полеты на месяц

Восьмая по величине авиакомпания России – чартерный перевозчик Azur air – объявила о приостановке полетов. Как сообщили в компании, ограничения будут действовать месяц - с 22 марта по 20 апреля. Останутся только рейсы для вывоза граждан.

"Авиакомпания Azur air, проявляя ответственную гражданскую позицию в отношении здоровья российских туристов, полностью поддерживает решение своего стратегического партнера - туроператора Anex Tour - об отмене с 22 марта по 20 апреля всех завозных рейсов из Российской Федерации", - говорится в сообщении на официальной странице Azur air в Facebook.

Рейсов по России компания не совершает. Перевозчик до последнего времени продолжал полеты в Таиланд, на Кубу и в Мексику. В Azur air уточняют, что коллектив авиакомпании сохраняется, сотрудники будут работать по плану, в режиме подготовки к возобновлению полетов, передает ТАСС.

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