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Аэропорт "Жуковский" отменил все международные рейсы

15:30
  • пятница
  • 20 марта 2020

Введен антикризисный план

Международный аэропорт "Жуковский" отменил все международные рейсы из-за пандемии коронавируса.
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По ряду направлений продолжаются рейсы – они вывозят иностранных граждан и возвращают россиян на родину.

Воздушная гавань потеряла более 90% пассажиропотока. При этом закрытие аэропорта не планируется, руководители запустили антикризисный план за счет средств акционеров.

Основная цель - не допустить сокращения сотрудников производственной части. В настоящий момент времени задействованы все имеющийся ресурсы экономии издержек <…> Вариант закрытия аэропорта не рассматривается", - заявил ТАСС первый заместитель генерального директора АО "Рампорт аэро" Евгений Солодилин.

Аэропорт "Жуковский" открылся в мае 2016 года, расположен на экспериментальном аэродроме Раменское ЛИИ имени Громова в Подмосковье. Годовой пассажиропоток – 1 161 633 человека.

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